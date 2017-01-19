Супрун заявляє про тиск на МОЗ через зміну системи закупівлі ліків

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Уляна Супрун

Національна поліція розслідує, як Програма розвитку ООН закуповувала для МОЗ ліки за сімома державними програмами

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що на міністерство чиниться тиск через передачу всіх закупівель ліків міжнародним організаціям. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Тиск на Міністерство охорони здоров’я через передачу всіх закупівель ліків міжнародним організаціям триває. 24.01.2017 до нас у міністерство приходив старший оперуповноважений департаменту захисту економіки Національної поліції України з метою доступу до документів. Ухвала, з якої по документи МОЗ прийшли слідчі, – прострочена, її термін дії добіг кінця 19.01.2017 р. (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64156244)», – повідомила Супрун.

За її словами, Національна поліція розслідує як програма розвитку ООН закуповувала для МОЗ ліки за сімома державними програмами. «На думку тих, хто ініціював слідство, – за завищеними цінами. Дивним чином подібні припущення розходяться з підрахунками громадських організацій та міністерства, з якими раджу ознайомитися всім охочим і представникам правоохоронних органів у тому числі: https://issuu.com/mozukr/docs/moh_brochure_5», – пише в.о. міністра.

Супрун упевнена, що це лише перший візит, які зовсім скоро можуть стати регулярними. «Адже міністерство та уряд і надалі підтримують закупівлі ліків через міжнародні організації, які дозволили зекономити гроші, закупити більше ліків та посунути монопольні позиції деяких виробників й дистриб’юторів на ринку, мінімізувавши корупційні ризики», – зазначила вона.