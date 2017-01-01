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    Американська розвідка зацікавилась зв’язками радника Трампа з Росією

    • Сьогодні, 11:20
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    Трамп і Флінн
    Трамп і Флінн

    Майкл Флінн - перший чиновник Білого Дому при адміністрації Трампа, про якого стало відомо, що його листування і розмови перевірялись ФБР, ЦРУ, АНБ і міністерством фінансів США

    Співробітники контррозвідки США розслідує питання спілкування між радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майклом Флінном і російськими офіційними особами, повідомляє The Wall Street Journal.

    «Майкл Флінн - перший чиновник Білого Дому при адміністрації Трампа, про якого стало відомо, що його листування і розмови перевірялись у ході розслідувань, які проводять ФБР, ЦРУ, АНБ і міністерство фінансів США, щоб встановити масштаб контактів російського уряду з особами, близькими до Трампу», - йдеться у статті.

    На думку видання, Флінн грає одну з ключових ролей у формуванні політики США щодо Росії. «Оден з ключових питань розслідування - серія телефонних дзвінків Флінна російському послу в США Сергію Кисляку 29 грудня», - повідомляють автори. У цей день адміністрація Обами оголосила про санкції та інші заходи щодо Росії.

    «За словами поінформованих джерел, офіційні особи також вивчили більш ранні розмови Флінна з російськими діячами», - йдеться в статті.

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