Американська розвідка зацікавилась зв’язками радника Трампа з Росією

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Трамп і Флінн

Майкл Флінн - перший чиновник Білого Дому при адміністрації Трампа, про якого стало відомо, що його листування і розмови перевірялись ФБР, ЦРУ, АНБ і міністерством фінансів США

Співробітники контррозвідки США розслідує питання спілкування між радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майклом Флінном і російськими офіційними особами, повідомляє The Wall Street Journal.

«Майкл Флінн - перший чиновник Білого Дому при адміністрації Трампа, про якого стало відомо, що його листування і розмови перевірялись у ході розслідувань, які проводять ФБР, ЦРУ, АНБ і міністерство фінансів США, щоб встановити масштаб контактів російського уряду з особами, близькими до Трампу», - йдеться у статті.

На думку видання, Флінн грає одну з ключових ролей у формуванні політики США щодо Росії. «Оден з ключових питань розслідування - серія телефонних дзвінків Флінна російському послу в США Сергію Кисляку 29 грудня», - повідомляють автори. У цей день адміністрація Обами оголосила про санкції та інші заходи щодо Росії.

«За словами поінформованих джерел, офіційні особи також вивчили більш ранні розмови Флінна з російськими діячами», - йдеться в статті.