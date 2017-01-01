На Трампа подадуть до суду за платежі від іноземних урядів

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Дональд Трамп

Син Трампа Ерік заявив, що це «переслідування заради політичної вигоди»

Американські юристи готують позов проти президента США Дональда Трампа. Причиною для цього стала їхня впевненість у тому, що він порушив конституційну заборону на отримання платежів від іноземних урядів. Про це повідомляє BBC.

Група юристів і розслідувачів заявляє, що Трамп отримує платежі від іноземних держав через гостей у своїх готелях та оренду своїх будинків. Вони стверджують, що положення конституції США забороняє такі виплати.

У відповідь син Трампа Ерік заявив, що це «переслідування заради політичної вигоди».

Ерік Трамп, який є виконавчим віце-президентом Trump Organization, заявив, що компанія зробила більше, ніж закон вимагає, щоб уникнути правових ризиків, повідомляє New York Times.

Трамп-молодший сказав, що погодився пожертвувати всі доходи готелів, що надходять від іноземних урядових осіб, в скарбницю США.

Група «Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні» повідомила, що її члени подадуть позов у федеральний суд Манхеттена в понеділок вранці. «Ми не хотіли доходити до цього», - заявив виконавчий директор групи Ноа Букбайндер.

«У нас була надія, що президент Трамп прийме необхідні заходи, щоб не порушувати Конституцію, перш ніж він вступить на посаду. Ми були змушені звернутися до суду», - додав він.

Згідно Конституції США жоден федеральний чиновник не має права отримувати подарунки або «грошову винагороду» від іноземного уряду.

«Президент Трамп взяв собі гасло «Америка насамперед», для того щоб ви думали, що він хотів би суворо дотримуватись пункту конституції про винагороду від іноземців, оскільки вона була написана, щоб гарантувати, що наші чиновники думають про американців в першу чергу, а не про іноземних урядів», - сказав Букбайндер.

Адвокати Трампа стверджують, що стаття призначена тільки для запобігання отримання вигоди федеральними чиновниками від іноземної держави, та не поширюється на платежі, такі як рахунки за номер у готелі.

Раніше на сайті петицій Білого дому було розміщено звернення з вимогою опублікувати податкову декларацію Дональда Трампа. Станом на 22 січня петицію підтримали понад 220 тис. осіб. Однак радник Трампа Келліенн Конвей заявила, що він не збирається оприлюднити декларацію.

Замість того, щоб ліквідувати свої комерційні інвестиції і передати активи в сліпий траст, Трамп заявив, що передасть бізнес своїм старшим синам Дональду-молодшому і Еріку.

Стоси папок, які Трамп продемонстрував під час прес-конференції перед інавгурацією в якості доказу відходу від бізнесу, виявилися порожніми.

Нагадаємо, сенатори хочуть заборонити Трампу знімати санкції з РФ в обхід Конгресу.