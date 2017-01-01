Американські спецслужби оголосили Трампу війну

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Спецслужби навмисно приховують інформацію від американського уряду, оскільки не довіряють команді з Білого дому

В американській історії ще не було прикладу, щоб який-небудь президент так сильно сумнівався у власних спецслужбах, як це все частіше, та ще й публічно демонструє Дональд Трамп, пише видання Stern.

Навіть незважаючи на те, що через два дні після інавгурації новий глава держави подав на знак примирення руку співробітникам американських спецслужб, їх відносини, здається, безнадійно зіпсовані. Так, колишній співробітник АНБ США Джон Шиндлер написав в британській Observer з посиланням на своїх високопоставлених колег, що «відтепер спецслужби навмисно приховують інформацію від американського уряду, оскільки не довіряють команді з Білого дому».

«Навіть через три тижні після інавгурації Білий дім практично щодня виявляє нетактовність, що вказує на серйозні проблеми в команді, - стверджує Шиндлер. - Президент суперечить нашим співробітникам, ображає і недооцінює нашу роботу. А його радник з національної безпеки, здається, взагалі не здатний сконцентруватися на основних аспектах безпеки». Особливе занепокоєння у колах розвідників викликає «дивне ставлення членів американського уряду до Росії».

У центрі уваги знаходиться радник з національної безпеки Майкл Флінн, йдеться в статті. Як стало нещодавно відомо, він знаходився в тісному контакті з російськими дипломатами в той час, коли Трамп уже був обраний новим президентом США, але ще не був приведений до присяги, а чинний президент США Обама вводив нові санкції відносно Росії. «Зокрема, в грудні Флінн обговорював під час телефонних розмов з російським послом Сергієм Кисляком питання санкцій, що він пізніше спростував», - йдеться в статті.

Але і це не все: після перших відмовок Флінну, як повідомила The New York Times, все ж довелося визнати, що він, можливо, говорив з російським дипломатом про санкції і навіть сигналізував Москві про «можливе скасування санкцій, коли Трамп приступить до виконання обов'язків». Це може спричинити за собою кримінальне покарання, так як «колишній генерал, будучи приватною особою, на той час не був уповноважений обговорювати подібні питання». Також Шиндлер написав, що «Флінн мав знати, що подібні телефонні розмови, як правило, прослуховуються, тому заперечувати що-небудь було безглуздо». «Виникає питання: або Флінн надто дурний, або він надто зарозумілий», - підкреслює Шиндлер.

Більш того, вже під час передачі повноважень в листопаді-грудні минулого року Дональд Трамп відмовився від щоденного брифінгу з співробітниками спецслужб, з якого американські президенти не перший рік починають свій робочий день. Трамп захотів отримувати дані від спецслужб лише раз на тиждень, а також,очевидно, дав вказівку своєму раднику з безпеки подавати секретну інформацію всього на одному аркуші паперу і укладатися в дев'ять пунктів максимум. Спецслужби розцінили подібне прохання президента як недооцінку їх роботи, вказав Шиндлер.