Американський мільярдер поскаржився, що Путін «забув» віддати його кільце

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Власник американського футбольного клубу New England Patriots сподівається, що Путін поверне йому кільце, яке викрав у нього більше десяти років тому.

Власник американського футбольного клубу New England Patriots Роберт Крафт сподівається, що президент РФ Володимир Путін поверне йому кільце, яке викрав у нього більше десяти років тому.

Історію цієї крадіжки розповіли у Fox News, – повідомляє Апостроф.

Відзначається, що в 2005 році Крафт зняв кільце переможця Суперкубка, щоб показати його Путіну. Той же, оглянувши перстень, поклав його собі в кишеню і пішов «у супроводі трьох агентів ФСБ».

Крафт розраховує отримати кільце за допомогою свого друга Дональда Трампа, котрий тепер став американським президентом.

За словами власника футбольного клубу, він відчуває прихильність до цього кільця, яке коштує близько 25 тисяч доларів і на якому вигравірувано його ім’я.

Раніше Крафт скаржився на крадіжку кільця в Білий дім, але там бізнесмена попросили «поводитися дипломатично». Йому сказали, що якщо б він хотів подарувати Путіну кільце, це відповідало б інтересам двох країн.

Як повідомлялось раніше, ведучий телеканалу Fox News Білл О’Райлі назвав Володимира Путіна вбивцею, а пізніше сказав, що вибачиться за свої слова не раніше 2023 року.