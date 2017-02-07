Журналіст, який назвав Путіна вбивцею: вибачусь в 2023 році

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Білл О'Райлі

За словами Білла О'Райлі, на підготовку вибачення йому знадобиться певний час

Телеведучий американського телеканалу Fox News Білл О'Райлі, який під час інтерв’ю з президентом США Дональдом Трампом назвав Путіна вбивцею, готовий вибачитись перед російським лідером. За словами журналіста, на це йому знадобиться кілька років. Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє РБК.

«Адміністрація Путіна в Москві вимагає, щоб я, скромний кореспондент, вибачився. Я працюю над цими вибаченнями. Але це може зайняти деякий час. Можете перевірити це в році так 2023-му», — сказав О'Райлі.

Як відомо, президент США Дональд Трамп проігнорував висловлювання журналіста Fox News про те, що «Путін-вбивця». Глава американської держави заявив, що в США також «багато вбивць».

«Що ви думаєте, наша країна настільки цнотлива?», - запитав Трамп.

Сьогодні в оточенні американського президента також прокоментували скандальне інтерв’ю.