Аналітики пророкують пом'якшення Америкою санкцій проти РФ

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Санкції США проти РФ

Аналітики не виключили зв'язку між можливим скасуванням санкцій з рекомендацією на посаду держсекретаря Рекса Тіллерсона, у якого є свої бізнес-інтереси в РФ

У найближчих 12 місяців США можуть почати послаблювати санкції проти Росії, вважає близько 55% опитаних Bloomberg економістів.

Цей показник на 10% вищий порівняно з аналогічним дослідженням, проведеним у жовтні цього року.

Опитані експерти також заявили, що при скасуванні санкцій зростання російського ВВП Росії збільшиться на 0,2% у 2017 році і на 0,5% в 2018 році.

Аналітики також не виключили зв'язку між можливим скасуванням санкцій з рекомендацією на посаду держсекретаря екс-гендиректора ExxonMobil Рекса Тіллерсона, у якого є свої бізнес-інтереси в РФ.

«Ще невідомо, чи послаблять санкції США і слідом за ними ЄС, однак є розпорядження щодо пом'якшення обмежень або меншого примусу до них, що може скоротити фінансові витрати», – вважає голова відділу ринків компанії 4Cast-RGE Рейчел Земба.

На думку економіста IHS Markit Чарльза Мувита, якщо США послаблять санкції, буде неможливим досягти консенсусу серед членів ЄС щодо збереження обмежень у їх нинішньому вигляді.

Нагадаємо, міністерство фінансів США у вівторок, 20 грудня, розширило санкційний список фізичних осіб і компаній, причетних до збройної агресії і порушення територіальної цілісності України.

Раніше в Державному департаменті США заявили, що економічні санкції, накладені США на Росію за порушення суверенітету України, залишатимуться в дії аж до повернення Криму Україні.

Джерело: zn,ua