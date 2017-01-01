Анекдоти від луганських бойовиків: «українські диверсанти» замінували смітник

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Ватажки бойовиків повідомили про знешкодження вибухового пристрою, який було закладено на смітнику одного з ресторанів Луганська

Керівництво «силових відомств» самопроголошеної «ЛНР» заявило про виявлення та знешкодження на смітнику одного з ресторанів Луганська вибухового пристрою, який нібито заклали українські диверсійні групи. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Боротьба з «терором українських ДРГ» у «ЛНР» набуває анекдотичних і гротескних форм. Так, нібито завдяки «пильності місцевих жителів і співробітників МДБ ЛНР», на смітнику одного з ресторанів у Луганську було «виявлено та знешкоджено» вибуховий пристрій ( 2,5 кг у тротиловому еквіваленті). За версією «МДБ ЛНР», закладку зробила «українська ДРГ», – йдеться в повідомленні.

При цьому немає відповіді на питання, навіщо «українським диверсантам» знадобилося мінувати смітник.

Як повідомляла група ІС, у самопроголошеній «ДНР» поширюються чутки про те, що навесні чи влітку Росія почне масштабний наступ на Україну.