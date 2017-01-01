У «ДНР» поширюють чутки про «наступ РФ на Україну» і «військовий переворот» у Києві

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Російські військові на Донбасі

Серед бойовиків і їхнього керівництва обговорюють чутки, що Росія влаштує масштабний наступ проти України

У самопроголошеній «ДНР» поширюються чутки про те, що навесні чи влітку Росія почне масштабний наступ на Україну. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«У «ДНР» в останні дні фіксується два нових «інформаційних тренди»: посилено поширюються чутки про те, що навесні-влітку ц.р. «Росія влаштує масштабний наступ проти України» (не уточнюється, йдеться про формат нинішньої «гібридної війни» на Донбасі чи про відкриту агресію), і про те, що Збройні Сили України хочуть «скинути київську владу за корупцію і зраду», - йдеться в повідомленні.

За даними «ІС», на сьогодні це найбільш неофіційно обговорювані теми, причому як на рівні «чиновників» і командного складу, так і серед рядових бойовиків.

Як повідомлялося, командування військ «ДНР» має намір скоротити кількість так званих «окремих батальйонів» бойовиків.