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    Антикорупційний прокурор наполягає, що у Насірова подвійне громадянство

    • Сьогодні, 13:30
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    Назар Холодницький
    Назар Холодницький

    Британське Національне агентство по боротьбі зі злочинністю через дипломатичні канали, офіційно підтвердило що Насіров - підданий Сполученого Королівства, - Холодницький

    У НАБУ та Антикорупційної прокуратури є незаперечні докази подвійного громадянства екс-глави Фіскальної служби Романа Насірова. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький, пише видання «Факти».

    «Британське Національне агентство по боротьбі зі злочинністю через дипломатичні канали, офіційно підтвердило що Насіров - підданий Сполученого Королівства. І це не інсинуації і не маніпуляції. Прокурор, коли оголошував клопотання в суді, показав ці документи. Не сканкопії, які можуть бути фотошопом, не ксерокопії якісь. Це вагомі аргументи на користь того, чому ми наполягаємо на такому запобіжному заході, як арешт, а не на іншому. Ми повинні усвідомлювати, що якщо у людини є паспорт іншої країни, вона просто втече, якщо не взяти її під варту», - зазначив він.

    Як повідомлялось, прокурор Андрій Перов повідомив суду про те, що  Насіров має ще і громадянство УгорщиниУ свою чергу тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров у Солом’янському районному суді Києва під час розгляду клопотання САП про обрання йому запобіжного заходу заявив, що є громадянином України.

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