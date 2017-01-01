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    Холодницький розказав, чому «гальмує» «справу МАУ»

    • Сьогодні, 12:45
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    Назар Холодницький
    Фото LB.ua
    Назар Холодницький

    Антикорупційний прокурор: Як я піду в суд з таким виробництвом, є де злочин, немає але збитків?

    Керівник Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає, що звинувачення проти нього в гальмуванні справи по «Міжнародним авіалініям України», підконтрольним Ігорю Коломойському, - це «проплачена акція».

    «Ось ніби говорять про суму збитків. Але рішення господарських та адміністративних судів суперечливі і спірні. Там сказано, що це не збитки, що платіжки носять лише інформативний характер. Як я піду в суд з таким виробництвом, є де злочин, немає але збитків? І сам не піду, і прокурорів не пущу», - зазначив він, пише видання «Факти».

    «Якщо віддаєш до суду завідомо програшна справа, це не інакше як службова недбалість. Ми можемо прийти на засідання, а потім кричати, що суди апріорі погані, що вони не реформовані. Але це не наш шлях, - додав Холодницький.

    Як повідомлялось, 10 листопада Головний підрозділ детективів підготував і направив на погодження до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомлення про підозру екс-керівнику Державіаслужби України, а також президенту та головному бухгалтеру приватної авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). 

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