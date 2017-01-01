Антимонопольний комітет оштрафував монополіста МОН у виготовленні студентських квитків

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Антимонопольний комітет України

ПАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» оштрафовано за зловживання монопольним становищем на ринку виготовлення студентських та учнівських квитків на 433 тис. грн

Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» («НДІ ПІТ») за зловживання монопольним становищем на ринку виготовлення студентських та учнівських квитків на 433 тис. грн. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Міністерство освіти та науки в 2000-х рр.. почало розробку та впровадження інформаційно-виробничої системи «Освіта», за допомогою якої мали виготовлятись зокрема й вищезгадані квитки.

У 2007 році МОН зробив адміністратором цієї системи «НДІ ПІТ». При цьому фірма залишилась учасником ринку виготовлення квитків, де конкурувала з іншими компаніями за замовлення від навчальних закладів. Водночас як адміністратор «Освіти» вона допускала суперників на ринок шляхом укладення та продовження договорів на користування софтом ІВС «Освіта», без якої виготовляти квитки неможливо.

Українсько-польське спільне підприємство «Макрохем-Україна» Валентина Шпака і Галини Шпак-Левенберг намагалось укласти такий договір із вересня 2015 року по лютий 2016 року. Однак «НДІ ПІТ» півроку штучно затягував підписання. Внаслідок цього два навчальні заклади розірвали договори з «Макрохем-Україна», що спричинило репутаційні втрати для нової компанії, яка тільки виходить на ринок, а вже має негативний досвід невиконання своїх обов’язків за угодою.

Відтак АМКУ визнав дії «НДІ ПІТ» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монополією шляхом створення перешкод доступу на ринок іншим суб’єктам господарювання та оштрафував на 433 тис грн.

Крім того, комітет планує на засіданні 13 квітня сформулювати рекомендації для МОН щодо описаної вище проблематики.

Акціонерами «НДІ ПІТ» є ректор «Київського політехнічного інституту» Михайло Згуровський та керівники фірми Валентин Прокоф’єв, Віктор Бобовкін і Юрій Воробйов.

Джерело: Наші гроші