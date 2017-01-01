Апеляційний суд відмовився взяти Мартиненка під арешт

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Микола Мартиненко

Апеляційний суд міста Києва розглянув скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запобіжний захід Мартиненку

Апеляційний суд Києва відхилив скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і залишив без змін рішення Солом'янського райсуду, яким колишнього народного депутата Миколу Мартиненка взяли на поруки народні депутати і міністри.

«Скаргу прокурорів САП залишити без задоволення. Рішення Солом'янського суду залишити в силі», - сказав головуючий суддя.

На думку прокурорів САП, запобіжний захід для Мартиненка дуже м'який.

Також прокурори вважають, що Мартиненко може використовувати соціальні мережі та ЗМІ, щоб впливати на громадську думку, і звинуватили захисників в неналежній поведінці.

САП просила призначити Мартиненку альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 млн грн. У свою чергу, адвокати запевняють у тому, що Мартиненко не збирається виїжджати за межі України і ризики надумані.

Як повідомляв «Главком», САП подала апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Миколу Мартиненка.

Раніше сьогодні Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).