Оприлюднено повідомлення про підозру Мартиненку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Мартиненко

САП погодила повідомлення про підозру Мартиненку

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою після виконання вказівок прокурора - процесуального керівника погоджено повідомлення про підозру колишньому народному депутату України Миколі Мартиненку. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький на своїй сторінці в Facebook.

«Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинною організацією у складі службових осіб ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – ДП «СхідГЗК»), службових осіб «STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH» (далі – компанія STEUERMANN), а також групою осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненком М.В. було вчинено розтрату коштів ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн дол. США шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника STEUERMANN», - йдеться в повідомленні.

За даними САП, у подальшому вказані кошти, перераховано на рахунки компанії STEUERMANN із використанням офшорних компаній «WARGRAVE TRADING LLP» та «DALLAS FUEL SA» керівниками та учасниками злочинної організації обернуто на власну користь.

Правова кваліфікація дій - ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України.

Вручення повідомлення про підозру доручено здійснити детективам НАБУ.

На даний час Мартиненка затримано в порядку ст.208 КПК України та доставлено до Національного антикорупційного бюро України для проведення процесуальних та слідчих дій, повідомляє керівник САП.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ з посиланням на адвоката Мартиненка Ігоря Черезова повідомили про затримання Мартиненка. Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію.

14 квітня Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення в ухвалі суду про закриття провадження проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Натомість захист Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва.