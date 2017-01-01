Суд відпустив Миколу Мартиненка на поруки

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Фото: Станіслав Груздєв Микола Мартиненко

Таке рішення виніс суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Бобровник

Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Натомість йому обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Таке рішення виніс суддя Олександр Бобровник.

Суд визначив поручителями декілька народних депутатів, зокрема Миколу Княжицього, Андрія Тетерука, Павла Пинзеника та інших.

Також суд заборонив Мартиненку спілкуватися із заступником голови НАК «Нафтогаз України» Сергієм Переломою і зобов’язав його здати документи, які дають підстави для виїзду за кордон, в том числі паспорт.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура просила для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

Антикорупційне бюро звинуватило політиків від партії «Народний фронт» у погрозах судді.