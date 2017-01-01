ЗМІ: Детективи НАБУ затримали Мартиненка
- Сьогодні, 18:21
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Мартиненко ховався від вручення підозри НАБУ в приймальні народного депутата Дзендзерського, повідомляли активісти
Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали соратника Арсенія Яценюка, екс-нардепа Миколу Мартиненка. Про це повідомив «Стране» його адвокат Ігор Черезов, який зараз знаходиться на затриманні.
Раніше про те, що НАБУ намагається вручити підозру Миколі Мартиненку в Facebook повідомив член громадської ради НАБУ, активіст Автомайдану Олексій Гриценко.
«Микола Мартиненко ховається від вручення підозри НАБУ в приймальні народного депутата Дзендзерського Дениса», - написав він.
Нагадаємо, 14 квітня Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення в ухвалі суду про закриття провадження проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.
Натомість захист Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва.