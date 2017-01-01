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    ЗМІ: Детективи НАБУ затримали Мартиненка

    • Сьогодні, 18:21
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    Микола Мартиненко
    Микола Мартиненко

    Мартиненко ховався від вручення підозри НАБУ в приймальні народного депутата Дзендзерського, повідомляли активісти

    Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали соратника Арсенія Яценюка, екс-нардепа Миколу Мартиненка. Про це повідомив «Стране» його адвокат Ігор Черезов, який зараз знаходиться на затриманні.

    Раніше про те, що НАБУ намагається вручити підозру Миколі Мартиненку в Facebook повідомив член громадської ради НАБУ, активіст Автомайдану Олексій Гриценко.

    «Микола Мартиненко ховається від вручення підозри НАБУ в приймальні народного депутата Дзендзерського Дениса», - написав він.

    Нагадаємо, 14 квітня Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення в ухвалі суду про закриття провадження проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.

    Натомість захист Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва.

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