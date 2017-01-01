Арбузов назвав «абсурдними і нікчемними» звинувачення з боку ГПУ

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Сергій Арбузов, екс-глава Нацбанку України

Ні Арбузову, ні адвокатам не відомо про підозру

Екс-голова Нацбанку України, колишній перший віце-прем’єр Сергій Арбузов заявляє, що вважає «абсурдними і юридично нікчемними» обвинувачення Генеральної прокуратури проти нього в незаконному фінансуванні на суму 220 мільйонів гривень.

Як йдеться в заяві прес-служби Арбузова, ані йому, ані його адвокатам нічого не відомо про підозру в справі щодо приватизації «Укртелекому».

«Генеральна прокуратура поки не потрудилася поставити Сергія Арбузова до відома про даний факт, обмежившись коротким повідомленням на своєму сайті. Причина цього, на думку Сергія Арбузова, в тому, що в прокуратурі розуміють абсурдність і юридичну нікчемність даних звинувачень. Сергій Арбузов не мав ніякого відношення ні до приватизації «Укртелекому», ні до виділення грошей держбюджету на створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі Арбузова заявили, що метою звинувачень ГПУ є «відвернути увагу громадськості від того факту, що Інтерпол зняв з розшуку більшість представників колишньої влади через відсутність складу злочину в їх діях, фактично визнавши політично мотивованими ті звинувачення, які з боку ГПУ висувалися раніше».

Водночас в Арбузова заявили, що він готовий співпрацювати зі слідством.

Як повідомляв «Главкома», Генпрокуратура повідомила про підозру Арбузову. Його підозрюють у скоєнні незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України

Вирішується питання про оголошення Арбузова в міжнародний розшук та обрання йому судом запобіжного заходу.

Джерело: Радіо Свобода