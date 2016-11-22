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    Генпрокуратура повідомила про підозру Арбузову

    • Сьогодні, 10:59
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    <p>Екс-перший віце-прем'єр Сергій Арбузов</p>
    Фото: УНІАН

    Екс-перший віце-прем'єр Сергій Арбузов

    Наразі вирішується питання про оголошення Арбузова у міжнародний розшук

    Генпрокуратура повідомила про підозру екс-голові Нацбанку та колишньому першому віце-прем'єру Сергію Арбузову.

    Про це повідомили в Генеральній прокуратурі України.

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    ГПУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами невиконання покупцем пакета акцій ВАТ «Укртелеком» – ТОВ «ЄСУ» умов приватизації щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі – ТМСП), незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів державного бюджету України та приватизації 92% державного пакета акцій ВАТ «Укртелеком» за заниженою вартістю.

    «У кримінальному провадженні складено та у передбачений законом спосіб направлено повідомлення про підозру колишньому першому віце-прем’єр-міністру України Сергію Арбузову у скоєнні незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України», – йдеться у повідомленні.

    Нині вирішується питання про оголошення Арбузова у міжнародний розшук та обрання йому судом запобіжного заходу.

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