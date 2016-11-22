Генпрокуратура повідомила про підозру Арбузову

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Фото: УНІАН Екс-перший віце-прем'єр Сергій Арбузов

Наразі вирішується питання про оголошення Арбузова у міжнародний розшук

Генпрокуратура повідомила про підозру екс-голові Нацбанку та колишньому першому віце-прем'єру Сергію Арбузову.

Про це повідомили в Генеральній прокуратурі України.

ГПУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами невиконання покупцем пакета акцій ВАТ «Укртелеком» – ТОВ «ЄСУ» умов приватизації щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі – ТМСП), незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів державного бюджету України та приватизації 92% державного пакета акцій ВАТ «Укртелеком» за заниженою вартістю.

«У кримінальному провадженні складено та у передбачений законом спосіб направлено повідомлення про підозру колишньому першому віце-прем’єр-міністру України Сергію Арбузову у скоєнні незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України», – йдеться у повідомленні.

Нині вирішується питання про оголошення Арбузова у міжнародний розшук та обрання йому судом запобіжного заходу.