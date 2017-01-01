«Армія ДНР» готується до перевірки з Москви

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Бойовики «ДНР»

Підрозділи «1-го АК ДНР» і «2-го АК ЛНР» приведено до найвищого ступеня боєготовності

Підрозділи російсько-окупаційних військ на Донбасі приведено у найвищі ступені бойової готовності. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Разом зі зниженням активності противника в плані зменшення випадків використання важких озброєнь в останні дві доби відзначається приведення у вищі ступені бойової готовності підрозділів «1-го АК ДНР» і «2-го АК ЛНР», переведення військ на казармений стан, проведення навчань, інженерне обладнання додаткових рубежів оборони», – йдеться у повідомленні.

За даними групи ІС, «це обумовлено підготовкою даних з’єднань до інспекторської перевірки міністерства оборони РФ, запланованої на другу половину лютого ц.р.».

Як повідомлялося, на підконтрольній бойовикам території Донецької та Луганської областей посилені контррозвідувальні заходи, до проведення яких залучаються штатні підрозділи військ національної гвардії Росії.