В Новоазовську мирне населення скаржиться на жорстокість бурятів

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Буряти на Донбасі

В кінці січня ц.р. в район Новоазовська прибуло близько 200 військовослужбовців зі складу військ національної гвардії Росії з підрозділів, постійно дислокуються в Бурятії

На підконтрольній бойовикам території Донецької та Луганської областей посилені контррозвідувальні заходи, до проведення яких залучаються штатні підрозділи військ національної гвардії Росії. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«За інформацією представників т.зв. «правоохоронних органів» Новоазовська, з 6 по 12 лютого ц.р. в відділення «правоохоронців ДНР» надійшло понад 100 скарг від громадян на жорстокі дії російських військовослужбовців, перш за все осіб бурятської національності, по відношенню до мирного населення. Раніше, в кінці січня ц.р., в район Новоазовська прибуло близько 200 військовослужбовців зі складу військ національної гвардії Росії з підрозділів, що постійно дислокуються в Республіці Бурятія (РФ)», - інформує «ІС».

За даними групи, у період 9-12 лютого ц.р. через пункт пропуску Ізварине на тимчасово окуповану територію Луганської області з РФ було перекинуто близько 10 ББМ і автобусів з т.зв. «козаками» зі складу «Всевеликого війська донського» (близько 300 осіб). 25 танків перекинуто через н.п.Маріновка.