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    Асад відповідальний за застосування хімічної зброї в Сирії – ООН

    • Сьогодні, 09:00
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    Президент Сирії Башар Асад
    Президент Сирії Башар Асад

    До хіматак причетний і його брат, вважають експерти

    В Організації об'єднаних націй та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХО) прийшли до висновку, що президент Сирії Башар Асад і його брат можуть бути відповідальні за застосування хлору на території країни.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ, підготовлений об'єднаної групою.

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    Джерело, знайоме з розслідуванням, розповіло агентству, що включення Асада в список причетних до хіматак вказує на те, що таке рішення приймалося на найвищому рівні завдяки «доказам ООН і ОЗХО», а також «інформації західних і регіональних розвідувальних агентств».

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    Сирія зброя ООН Башар Асад
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