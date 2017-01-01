Асад відповідальний за застосування хімічної зброї в Сирії – ООН
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Президент Сирії Башар Асад
До хіматак причетний і його брат, вважають експерти
В Організації об'єднаних націй та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХО) прийшли до висновку, що президент Сирії Башар Асад і його брат можуть бути відповідальні за застосування хлору на території країни.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ, підготовлений об'єднаної групою.
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Джерело, знайоме з розслідуванням, розповіло агентству, що включення Асада в список причетних до хіматак вказує на те, що таке рішення приймалося на найвищому рівні завдяки «доказам ООН і ОЗХО», а також «інформації західних і регіональних розвідувальних агентств».