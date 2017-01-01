Атака бойовиків під Авдіївкою захлинулася – штаб АТО
- Сьогодні, 12:30
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Бойові дії на Донбасі
Бойовики понесли значні втрати і відступили
В ході наступу на позиції українських військ у районі Авдіївської промзони бойовики зазнали значних втрат і відступили, періодично відбуваються обстріли. Про це в коментарі УНН повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.
«Судячи з того, що чути, періодично обстріли (українських позицій. – Ред.) ще продовжуються, але атака бойовиків захлинулася, вони понесли втрати і відступили», - сказав він.
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Матюхін уточнив, що у бойовиків втрати значно більші, ніж з української сторони.
Він додав, що наразі інформація щодо кількості загиблих та поранених українських військових уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні вранці російсько-окупаційні війська розпочали штурм позиції сил АТО в районі Авдіївської промзони.