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    Бойовики штурмують сили АТО в районі Авдіївської промзони

    • Сьогодні, 11:30
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    Російські бойовики штурмують українські позиції в Авдіївці
    Російські бойовики штурмують українські позиції в Авдіївці

    Є втрати як з боку російсько-окупаційних військ, так і з нашого боку

    Сьогодні, 29 січня, в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська розпочали штурмові дії. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «29 січня близько п’ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська розпочали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів. З сьомої години, з метою захоплення наших позицій противник розпочав штурмові дії», - йдеться у повідомленні. 
    Штаб інформує, що вдалим маневром та контратакою підрозділи Збройних Сил України зупинили противника та не допустили захоплення позицій українських військ. Сили російсько-окупаційних військ зазнали значних втрат.

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    «Провокація мала на меті звинуватити українську сторону у порушенні досягнутих домовленостей», - заявляють у штабі АТО.

    На даний час обстановка в районі Авдіївської промзони залишається напруженою. «Противник продовжує штурмові дії та не полишає спроб відтіснити українські підрозділи. Нажаль, з нашого боку також є втрати», - йдеться у повідомленні прес-центру.

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