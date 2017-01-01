Бойовики штурмують сили АТО в районі Авдіївської промзони

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Російські бойовики штурмують українські позиції в Авдіївці

Є втрати як з боку російсько-окупаційних військ, так і з нашого боку

Сьогодні, 29 січня, в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська розпочали штурмові дії. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«29 січня близько п’ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська розпочали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів. З сьомої години, з метою захоплення наших позицій противник розпочав штурмові дії», - йдеться у повідомленні.

Штаб інформує, що вдалим маневром та контратакою підрозділи Збройних Сил України зупинили противника та не допустили захоплення позицій українських військ. Сили російсько-окупаційних військ зазнали значних втрат.

«Провокація мала на меті звинуватити українську сторону у порушенні досягнутих домовленостей», - заявляють у штабі АТО.

На даний час обстановка в районі Авдіївської промзони залишається напруженою. «Противник продовжує штурмові дії та не полишає спроб відтіснити українські підрозділи. Нажаль, з нашого боку також є втрати», - йдеться у повідомленні прес-центру.