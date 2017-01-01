На Донбасі бойовики-дезертири розстріляли російського офіцера

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Російські бойовики

Командування полку РФ у доповіді керівництву трактувало вбивство офіцера як втрату під час обстрілу передових позицій силами АТО

У з’єднаннях і військових частинах російських окупаційних військ на Донбасі продовжують мати місце випадки самовільного залишення підрозділів, пов’язані з небажанням брати участь у бойових діях, та небойових втрат. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, у суботу, 28 січня, три військовослужбовці 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ зі зброєю самовільно залишили бойової позиції та розстріляли російського офіцера, який намагався їм перешкодити.

«Наразі командування полку організувало пошук дезертирів, а вбивство офіцера у доповіді командуванню корпусу трактувало як втрату під час обстрілу передових позицій силами АТО». – повідомляє ГУР.