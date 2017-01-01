  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Доба в зоні АТО: 55 ворожих обстрілів, одного українського військового поранено

    • Сьогодні, 06:27
    • Розсилка
    Українські військові
    Українські військові

    Бойовики гатили навіть із важкого озброєння

    Минулої доби, 28 січня, окупанти продовжували обстріли українських позицій на всіх напрямках, у тому числі із важкого озброєння. Всього зафіксовано 55 обстрілів, одного військового ЗСУ поранено. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

    Читайте також

    На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії бойовики обстріляли Широкине, Талаківку, Лебединське та Водяне. З мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку, Широкине та Новотроїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї – Широкине, Талаківку, Мар’їнку, Новотроїцьке, Лебединське та Водяне.

    По Новотроїцькому та Гнутовому неодноразово вогонь вели снайпери. По Широкиному стріляли БТРи противника. 

    На Донецькому напрямку зі 120 та 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Авдіївці, Кам’янці, Зайцевому, Луганському та Троїцькому. 

    На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська зі 122-міліметрової артилерії обстрілювали Кримське, а з гранатометів – Троїцьке та Новозванівку. 

    Нагадаємо, що в п’ятницю внаслідок бойових дій троє військовослужбовців отримали поранення.

    Читайте також
    бойовики зона АТО Бойовики на Донбасі АТО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ