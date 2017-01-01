Доба в зоні АТО: 55 ворожих обстрілів, одного українського військового поранено

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Українські військові

Бойовики гатили навіть із важкого озброєння

Минулої доби, 28 січня, окупанти продовжували обстріли українських позицій на всіх напрямках, у тому числі із важкого озброєння. Всього зафіксовано 55 обстрілів, одного військового ЗСУ поранено. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії бойовики обстріляли Широкине, Талаківку, Лебединське та Водяне. З мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку, Широкине та Новотроїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї – Широкине, Талаківку, Мар’їнку, Новотроїцьке, Лебединське та Водяне.

По Новотроїцькому та Гнутовому неодноразово вогонь вели снайпери. По Широкиному стріляли БТРи противника.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Авдіївці, Кам’янці, Зайцевому, Луганському та Троїцькому.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська зі 122-міліметрової артилерії обстрілювали Кримське, а з гранатометів – Троїцьке та Новозванівку.

Нагадаємо, що в п’ятницю внаслідок бойових дій троє військовослужбовців отримали поранення.