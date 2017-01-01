АТО: бойовики обстріляли Широкине з танків і ПТРК

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АТО на Донбасі

Троє українських військових поранені

З початку доби в АТО зафіксовано 54 обстріли, двоє українських бійців поранені, один травмований.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Упродовж дня танки окупантів неодноразово вели вогонь по Луганському, шахті Бутовці, Кам’янці і Пісках. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці, Майорську, Новгородському, Троїцькому, Опитному, Пісках та Зайцевому. БМП вели вогонь по Луганському», - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку, за даними штабу, з мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Гнутове, Водяне та Широкине. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Водяне, Гнутове, Широкине, Павлопіль. БМП і танки противника вели вогонь по Водяному та Широкиному. Також Широкине обстріляли з протитанкових ракетних комплексів.

«На Луганському напрямку – зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Новоолександрівку та Богуславське. З стрілецької зброї – Попасну», - додали в прес-центрі.

Як повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Минулої доби бандформування т.зв. «Л/ДНР» продовжили обстрілювати українські позиції з інтенсивністю, не меншою ніж попередніми днями, використовуючи увесь спектр наявного озброєння.