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    Бойовики обстріляли Авдіївку з важкої зброї – місто знову без світла

    • Сьогодні, 17:54
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    Авдіївка
    Авдіївка

    Обсяги пошкоджень на лініях електропередач поки невідомі

    Внаслідок чергового обстрілу бойовиками Авдіївка знову залишилася без світла.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Щойно Авдіївка знову залишилась без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями. При цьому, вода до помешкань поки подається. Така ситуація у місті сталася внаслідок чергового обстрілу важким озброєнням з боку російсько-окупаційних військ», - йдеться в повідомленні.

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    Обсяги пошкоджень на лініях електропередач поки невідомі.

    Критичні об'єкти інфраструктури міста під'єднують до електрогенераторів.

    Нагадаємо, 2 березня Авдіївку накрив потужний танковий обстріл. Бойовики спричинили тоді численні руйнування, влучили в багатоповерхівку, зруйнували школу й дитсадок.

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