Бойовики обстріляли Авдіївку з важкої зброї – місто знову без світла

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Авдіївка

Обсяги пошкоджень на лініях електропередач поки невідомі

Внаслідок чергового обстрілу бойовиками Авдіївка знову залишилася без світла.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Щойно Авдіївка знову залишилась без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями. При цьому, вода до помешкань поки подається. Така ситуація у місті сталася внаслідок чергового обстрілу важким озброєнням з боку російсько-окупаційних військ», - йдеться в повідомленні.

Обсяги пошкоджень на лініях електропередач поки невідомі.

Критичні об'єкти інфраструктури міста під'єднують до електрогенераторів.

Нагадаємо, 2 березня Авдіївку накрив потужний танковий обстріл. Бойовики спричинили тоді численні руйнування, влучили в багатоповерхівку, зруйнували школу й дитсадок.