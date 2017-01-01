Бойовики обстріляли Авдіївку з важкої зброї – місто знову без світла
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Авдіївка
Обсяги пошкоджень на лініях електропередач поки невідомі
Внаслідок чергового обстрілу бойовиками Авдіївка знову залишилася без світла.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«Щойно Авдіївка знову залишилась без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями. При цьому, вода до помешкань поки подається. Така ситуація у місті сталася внаслідок чергового обстрілу важким озброєнням з боку російсько-окупаційних військ», - йдеться в повідомленні.
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Обсяги пошкоджень на лініях електропередач поки невідомі.
Критичні об'єкти інфраструктури міста під'єднують до електрогенераторів.
Нагадаємо, 2 березня Авдіївку накрив потужний танковий обстріл. Бойовики спричинили тоді численні руйнування, влучили в багатоповерхівку, зруйнували школу й дитсадок.