ООН заявила про двократне збільшення кількості жертв на Донбасі

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З початку військового конфлікту на Донбасі було вбито понад 2 тис. мирних жителів і до 7 тис. отримали поранення

Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) оприлюднило доповідь, в якій говориться, що число загиблих і поранених мирних жителів в результаті конфлікту на сході України в перші два місяці 2017 року подвоїлося в порівнянні з листопадом-груднем 2016 року.

Про це повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних питань.

«З початку року УВКПЛ (Управління верховного комісара ООН з прав людини) підтвердило 111 жертв серед мирних жителів (20 вбитих і 91 поранений) порівняно з 51 в листопаді-грудні 2016 року», – йдеться у тексті доповіді.

У документі підкреслюється, що найчастіше люди гинули або отримували поранення в результаті артилерійських обстрілів, а також обстрілу з танків і систем залпового вогню.

Крім того, уточнюється, що з початку військового конфлікту на Донбасі було вбито понад 2 тис. мирних жителів і до 7 тис. отримали поранення.

«Це обережні оцінки УВКПЛ, засновані на доступній інформації. Вважаємо, що реальне число жертв вище», – додали у відомстві.