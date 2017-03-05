Зайцеве і Новотроїцьке потрапили під масовані артобстріли бойовиків – штаб

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АТО на Донбасі

Кількість порушень режиму тиші ворогом вчергове перевищила позначку «100»

Обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Минулої доби бандформування т.зв. «Л/ДНР» продовжили обстрілювати українські позиції з інтенсивністю, не меншою ніж попередніми днями, використовуючи увесь спектр наявного озброєння, за винятком реактивної артилерії.

Про це поінформував на щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

«Відновилися ворожі обстріли у Станиці Луганській. Так, за минулу добу, там зафіксовано 6 випадків порушення режиму тиші противником – усі з легкого озброєння, включно зі снайперськими гвинтівками. Вперше з початку місяця бойовики порушили режим припинення вогню під Щастям - двічі впродовж доби вони відкривали вогонь у Лобачевому. У Кримському бандформування активізувалися після 9-ї години та до 18-ї години випустили по наших позиціях більше 60 мінометних мін, а також активно застосовували легке озброєння. Обстріли були короткотривалими та носили епізодичний характер. Після заходу сонця у Новоайдарському районі запанувала тиша», - розповів про ситуацію на Луганському напрямку.

За словами Лисенка, найважчою обстановка тут залишається у Попаснянському районі. Основні бойові дії тривали там до обіду та після заходу сонця, коли бандформування проводили мінометні та артилерійські обстріли українських укріплень. З опівдня до заходу сонця на цих рубежах бойовики епізодично відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 42 ворожих обстріл, половина яких – з важкого озброєння.

На Донецькому напрямку на Світлодарській дузі відразу після опівночі бандформування провели короткотривалий мінометний обстріл у Луганському. Після цього спокійно на цій ділянці було наступні 15 годин, допоки бойовики не порушили тишу, відкривши вогонь з гранатометів. До кінця доби у цьому районі бандформування провели ще три короткотривалих обстріли, двоє з яких були мінометними, розповів Лисенко.

Він додав, що на Горлівському периметрі основною гарячою точкою залишається Зайцеве.

«Там вранці ворог випустив майже 30 мін та більш, ніж три години відкривав вогонь зі стрілецької зброї, у тому числі зі снайперської. Після обіду до самого заходу сонця ворог на околицях окупованої Горлівки бойової активності не проявляв, а після 18-ї години знову відкрив вогонь з легкого озброєння у Зайцевому. Пізніше сили окупанта провели мінометний обстріл Верхньоторецького, де також трохи згодом ворог впродовж години обстрілював наші позиції з легкого озброєння, у тому числі й зі снайперської зброї. Завершилася доба на горлівському периметрі масованим ворожим артилерійсько-мінометним обстрілом наших позицій у Зайцевому», - зазначив речник МОУ.

Лисенко розповів також про ситуацію в Авдіївці та на її околицях.

«Бойові дії розпочалися близько 6-ї ранку, коли ворог підтягнув танки до лінії зіткнення та відкрив вогонь з них, а також мінометів. Через дві з половиною години обстріли припинилися – тиша запанувала до 16-ї години. Після цього активність ворога поновилася з новою силою – обстріли тривали безперестанно до опівночі. Із арсеналу, використаного окупантом проти оборонців Авдіївки, вчора не застосовувалася тільки артилерія», - поінформував він.

Речник повідомив, що в районі Донецького аеропорту відбулося по 2 ворожих обстріли в Пісках та Опитному. Кожен другий був мінометний. Трапилося це ввечері. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 26 ворожих обстрілів, зокрема 17 – з важкого озброєння.

Як констатував Лисенко, на Маріупольському напрямку вчора вранці противник відкривав вогонь з легкого озброєння в Мар’їнському районі. А вже після заходу сонця провів по одному мінометному обстрілу українських позицій у Мар’їнці та Красногорівці. Також у Мар’їнці ввечері активним був снайпер ворога.

У районі Докучаєвська бойові дії вчора активізувалися, зауважив речник МОУ.

«Так, відразу після опівночі бандформування провели потужний артилерійсько-мінометний обстріл Новотроїцького, випустивши 20 снарядів та 30 мін. Вдень зі сторони Докучаєвська ворог обстріляв з мінометів та озброєння на БМП тамтешні українські позиції. Там же була зафіксована активність ворожого снайпера. Далі на південь один ворожий мінометний обстріл відбувся у Богданівці, а у Новогригорівці противник знову обстріляв наші позиції з гармат, випустивши 15 снарядів», - уточнив він.

Лисенко наголосив, що на ділянці фронту Павлопіль – Широкине ситуація залишається складною. Окупанти проводили обстріли на цих рубежах впродовж усієї доби.

«Як і раніше, важке озброєння російсько-окупаційні війська застосовували виключно засвітла. Найбільше дісталося оборонцям Водяного, на чиї позиції вчора противник випустив близько 30 артилерійських снарядів та понад 80 мін. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 42 ворожі обстріли, зокрема 12 – з важкого озброєння», - розповів речник.

Він назвав втрати ЗСУ: за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, 12 отримали поранення і травми.