АТО: бойовики обстріляли з мінометів Водяне й Троїцьке
- Сьогодні, 19:15
-
Розсилка
АТО на Донбасі
По Зайцевому й Новгородському терористи гатили з мінометів
Більшість обстрілів бойовики сьогодні зосередили на Маріупольському напрямку.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
«Використовуючи міномети, вони обстрілювали Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по Лебединському, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному», - йдеться в повідомленні.
Читайте також
За даними штабу, на Донецькому напрямку терористи з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Зайцеве та Новгородське.
На Луганському – з мінометів –Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку та Новозванівку.
Загалом відбувся 21 обстріл.