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    АТО: бойовики обстріляли з мінометів Водяне й Троїцьке

    • Сьогодні, 19:15
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    АТО на Донбасі
    АТО на Донбасі

    По Зайцевому й Новгородському терористи гатили з мінометів

    Більшість обстрілів бойовики сьогодні зосередили на Маріупольському напрямку.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «Використовуючи міномети, вони обстрілювали Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по Лебединському, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному», - йдеться в повідомленні.

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    За даними штабу, на Донецькому напрямку терористи з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Зайцеве та Новгородське.

    На Луганському – з мінометів –Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку та Новозванівку.

    Загалом відбувся 21 обстріл.

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