АТО: бойовики обстріляли з мінометів Водяне й Троїцьке

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АТО на Донбасі

По Зайцевому й Новгородському терористи гатили з мінометів

Більшість обстрілів бойовики сьогодні зосередили на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Використовуючи міномети, вони обстрілювали Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по Лебединському, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку терористи з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Зайцеве та Новгородське.

На Луганському – з мінометів –Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку та Новозванівку.

Загалом відбувся 21 обстріл.