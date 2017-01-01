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    На Донбасі бойовики ставлять пости для блокування місії ОБСЄ – розвідка

    • Сьогодні, 14:35
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    Місія ОБСЄ на Донбасі
    Місія ОБСЄ на Донбасі

    Російське командування терористів намагається приховати невідведене озброєння

    Російське командування бойовиків на Донбасі чинить перешкоди діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з метою приховування порушень домовленостей щодо відведення озброєння.

    Про це повідомило на своїй сторінці у Фейсбуці Головне управління розвідки Міноборони України.

    «20 січня цього року командування 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 армійського корпусу (Донецьк) Збройних сил РФ було завчасно попереджене про роботу на ділянці відповідальності полку заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Олександра Хуга. З метою приховування місць розташування забороненого озброєння та недопущення представників місії та журналістів до «заборонених районів» були встановлені додаткові пости і хибні позначки про мінування місцевості», - йдеться у повідомленні.

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    Нагадаємо, на Донбасі бойовики продовжують використовувати важке озброєння. За минулу добу загинув один український військовий.

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