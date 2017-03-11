АТО: бойовики застосовують «Гради», по Авдіївці знову стріляють танки

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АТО на Донбасі

У штабі кажуть про зростання інтенсивності бойових дій

Минулої доби почастішали випадки застосування бандформуваннями важкого озброєння.

Як зазначив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, вперше на цьому тижні сили окупанта застосували реактивну артилерію проти українських захисників.

«Вчора третина усіх випадків порушення тиші ворогом прийшлася на заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння, тоді як добою раніше цей показник складав чверть від усіх обстрілів позицій сил АТО», - сказав речник МОУ.

За його словами, на Луганському напрямку головною «гарячою точкою» залишається село Кримське Новоайдарського району.

«З другої години ночі до світанку бойовики провели там два масованих артилерійсько-мінометних обстріли, кожен з яких – тривалістю 2 години. Нарівні зі ствольною артилерією, ворог застосував реактивні артилерійські установки «Град». 120 реактивних снарядів, 70 снарядів до гармат 152-го калібру, а також понад 120 мін – стільки боєприпасів, завезених з російських військових складів, сили окупанта випустили на позиції сил АТО у Кримському», - розповів Лисенко.

Крім того, повідомив він, ворог дістав з артилерії і наш тиловий район – село Смолянинове, що за майже 20 кілометрів від лінії зіткнення – туди прилетіло 15 снарядів, випущених бойовиками. Встановлено, що важкі гармати та ракетні системи залпового вогню, використані під час вчорашніх актів агресії, ворог тримає поблизу окупованого селища Сентянівка (колишня назва – Фрунзе).

У Попаснянському районі випадки порушення режиму перемир’я мали епізодичний характер та були нетривалими – по 20 хвилин у середньому. Важкого озброєння противник на цих рубежах не застосовував. Епіцентр бойових дій на цій ділянці фронту змістився з Троїцького, (де вчора було абсолютно спокійно), до Новоолександрівки, де противник широко застосовував легке озброєння, у тому числі й снайперські гвинтівки.

У Станиці Луганській противник відкривав вогонь вже після заходу сонця – з гранатометів та стрілецької зброї.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку противник здійснив 16 обстрілів, чверть яких – з важкого озброєння.

Щодо Донецького напрямку, констатував речник МОУ, бойовики на світлодарській дузі активізувалися вже зранку і до самої опівночі з періодичністю у дві-три години обстрілювали позиції сил АТО з озброєння на БМП та іншого легкого озброєння. Епізодично там незаконні збройні формування застосовували міномети.

На Горлівському периметрі противник важкого озброєння не застосовував. Кожен з епізодів порушення тиші окупантом тривав від 30 хвилин до години. Переважна більшість обстрілів на цій ділянці фронту прийшлася на Зайцеве.

Лисенко наголосив, що інтенсивнішими стали ворожі обстріли сил АТО у Авдіївці та на її околицях. Бойовики активізувалися у промзоні близько 10-ї ранку. Після багатогодинних перестрілок, одного танкового та цілого ряду мінометних обстрілів бойові дії поблизу Авдіївки припинилися незадовго до опівночі.

«У сусідньому з Донецьким летовищем Невельському відразу після опівночі ворог провів короткий мінометний обстріл. У безпосередній близькості з самим летовищем вранці та перед заходом сонця противник відкривав вогонь з легкого озброєння у напрямку наших позицій. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 35 ворожих обстрілів, зокрема 13 – з важкого озброєння», - уточнив він.

На Маріупольському напрямку в Мар’їнському районі – знову неспокійно, зазначив речник.

«Тут після опівночі бойовики відкривали вогонь з танків та мінометів, вдень дотримувалися зразкової тиші, але вже надвечір поновили свою бойову активність, провівши чотири обстріли, під час трьох з яких використовували міномети. Кожен з випадків порушення перемир’я противником у цьому районі тривав не менше години», - поінформував він.

Лисенко додав: у Волноваському районі відбулося 3 обстріли – після 16-ї години у Новотроїцькому бойовики відкривали вогонь зі снайперської зброї, у Новогригорівці – з озброєння на БМП. У Миколаївці, що між Новотроїцьким та Богданівкою, ворог пізно ввечері провів короткотривалий мінометний обстріл.

«На півдні області ситуація зберігається неспокійною. Противник продовжує агресивні дії на ділянці фронту Павлопіль – Широкине, і регулярно застосовує важке озброєння та бронетехніку. Зокрема, найбільш активно міномети окупант застосовував у Водяному та Гнутовому, де, окрім цього, провів ще по одному артилерійському обстрілу наших позицій», - повідомив він.

Речник МОУ підкреслив, що безпосередньо на напрямок Маріуполя беззмінно припадає левова частка усіх випадків порушення перемир’я ворогом у районі проведення АТО. Так за минулу добу тут противник здійснив 56 обстрілів, 21 з них – з важкого озброєння.

У штабі також назвали уточнені дані втрат української армії на Донбасі: двоє загиблих, 16 поранених.