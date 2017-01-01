Порошенко нагородив 75 бійців АТО, з них 26 - посмертно

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Петро Порошенко

Більшість із військових захищали Авдіївку, Світлодарську дугу й Маріупольський напрямок

Президент Петро Порошенко відзначив державними нагородами 75 військовослужбовців Збройних Сил України, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Про це повідомляє президентська прес-служба.

«Серед нагороджених - 49 бійців, які отримали поранення, 26 військових нагороджено посмертно. Більшість відзначених військових були поранені в боях восени 2016 року - взимку 2017 року в районі Авдіївки, Світлодарської дуги, на Маріупольському напрямку», - зазначається в повідомленні.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня відзначено 5 захисників. Зокрема, посмертно - старшого лейтенанта Василя Барановського та молодшого лейтенанта Максима Гринчишина. Орденом нагороджені також молодший лейтенант Костянтин Ільченко, підполковник Сергій Марценюк та лейтенант Микола Талда, які отримали поранення.

Максим Гринчишин з вересня 2014 року з перервами героїчно виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. 19 лютого цього року під час обстрілу незаконними збройними формуваннями в районі Авдіївки отримав поранення несумісні з життям.

Указом також нагороджені орденом «За мужність» ІІІ ступеня 36 військовослужбовців, з них 23 – посмертно.

Ще 34 захисника відзначені медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».