Аваков: на 3,5 тисячі вакантних посад в Нацполіції подано 18 тис анкет

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Роботу поліцейських комісій контролюватиме підрозділ внутрішньої безпеки

На 3,5 тисячі вакантних посад у Національній поліції України подано більше 18 тисяч анкет, а в деяких регіонах кількість кандидатів на вакантне місце сягає дев'яти осіб. Про це у п'ятницю заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Департамент комунікації МВС.

«Наразі в усіх регіонах країни проходять конкурси. На 3,5 тисячі вакантних посад подано більше 18 тисяч анкет, а в деяких регіонах кількість кандидатів на вакантне місце сягає дев'яти осіб», - зазначив Аваков.

У МВС нагадали, що забезпечити прозорий конкурс серед претендентів на службу покликані поліцейські комісії, що створені відповідно до Закону України «Про Національну поліцію». До складу територіальних поліцейських комісій входять п'ять членів.

Аваков підкреслив, що прозорість роботи поліцейських комісій контролюється підрозділами внутрішньої безпеки.

«Ми знаємо про випадки, коли окремі нечисті на руку елементи пропонували членам комісії «вирішити питання». Тому я хочу вас попередити, аби не було ніяких непорозумінь..., адже тут компромісу не буде», - зазначив глава відомства.