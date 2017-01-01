Відео, де заступники Авакова обговорюють хабарі і кришування, отримало друге життя

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«Держслужбовці» обговорюють питання кришування і організації грального бізнесу в Києві і області, а також питання легалізації хабарів

Видання «Вести» знову опублікувало відео кількарічної давнини, на якому людина, схожа на колишнього заступника міністра МВС Сергія Чеботаря, дає поради чоловікові, схожому на нещодавно призначеного заступника міністра МВС Вадима Трояна, як правильно налагодити схеми корумпованої взаємодії з підлеглими.

У розмові фігурують суми 100–200 тис. доларів щомісячних «заносів» від кожного райвідділу, управлінь УБОЗ, УБЕП, ДАІ та інших структур МВС.

Крім того «держслужбовці» обговорюють питання кришування і організації грального бізнесу в Києві і області, а також питання легалізації хабарів.

Варто зазначити, що це відео 2015 року, однак у мережі з'явилося рік тому. Раніше також було опубліковано інше скандальне відео з цього ж кабінету, на якому син Арсена Авакова домовляється щодо постачанням скандальних рюкзаків для підрозділів МВС із тим самим Чеботарем.

Нагадаємо, 8 лютого Кабмін призначив першого заступника глави Нацполіції Вадима Трояна заступником міністра внутрішніх справ України.

Головою Національної поліції України було призначено Сергія Князєва, який до цього часу очолював департамент карного розшуку Нацполіції.