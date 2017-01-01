Аваков нагородив поліцейських, які побили Парасюка
- Сьогодні, 16:09
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Правоохоронці отримали нагрудні знаки «За відвагу у службі»
Міністр внутрішніх справ вручив відомчі нагороди співробітникам поліції, які несли службу на блокпостах в районі Слов’янська та Краматорська, «де народний депутат спровокував конфлікт і застосував силу щодо поліцейських»,
«За гідне виконання служби і вірність принципу рівності перед законом моїм наказом нагороджені співробітники ГУ Нацполіції Донецької області», – повідомив Арсен Аваков.
Правоохоронці отримали нагрудні знаки «За відвагу у службі».
Нагадаємо, 14 березня на блокпостах біля Слов’янська та Краматорська сталася сутичка між правоохоронцями і групою осіб на чолі з народним депутатом Володимиром Парасюком.