У Парасюка святкують: Заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення – заслуга блокувальників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Парасюк

Ми з позитивом ставимось до того, що приймаються такі рішення на найвищому державному рівні, - нардеп

Блокувальники Донбасу радіють з рішення РНБО про заборону переміщення вантажів через лінію зіткнення. Про це в коментарі «Главкому» розповів народний депутат, який підтримує блокувальників, Володимир Парасюк.

«Ми з позитивом ставимось до того, що приймаються такі рішення на найвищому державному рівні. І частково - це перемога, отримана завдяки блокаді, однак це не повна перемога, а тільки часткова. Ми проконтролюємо весь цей процес,щоб це не було замилюванням очей», - сказав він.

Як повідомлялось, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

За словами секреталя РНБО Олександра Турчинова, Кабінету міністрів України доручено невідкладно розробити і запровадити план заходів із забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України, проаналізувати негативний вплив на економіку та бюджет країни та вжити заходів щодо їх мінімізації.