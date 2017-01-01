Аваков прокоментував «контрдиверсійну операцію» в зоні АТО

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Глава МВС запевняє, що не підтверджується інформація про поранених людей під час спецоперації

Під час контрдиверсійної операції в зоні АТО силами спецоперацій затримано 43 особи, в яких виявлено зброю. Про це сьогодні сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Сьогодні проходило відпрацювання району, в тому числі, який захоплював один з блок-постів так званих блокадників. І сьогодні там був інцидент, який призвів до того, що 43 людини, які там перебували, були затримані», — сказав міністр.

За його словами, на цей «блок-пост» прибув офіцер СБУ, представився, попросив показати документи, після чого на запитання про те, чи є у них зброя, вона сказали, що є.

Після цього, продовжив Аваков, попросив пред’явити зброю і здати її, бо в зоні АТО не можна перебувати зі зброєю. «Була отримана відмова. Більше того, офіцер СБУ подзвонив у поліцію і сказав, що люди ведуть себе агресивно, відмовляються виконувати вказівки сил спецоперацій. Після чого прибула поліція і через годину, як це все почалося, ці люди були затримані», — зазначив він.

Міністр зазначив, що на місці затримання була виявлена зброя, частина з якої не є законною. «Там пару гранат, пістолети, перероблені СКМ», — уточнив він.

При цьому, запевнив Аваков, не підтверджується інформація про те, що багато людей нібито поранені.

«Це не підтверджується. Всі живі-здорові, ніяких розбитих голів. Одна людина виявилася інвалідом, який заявив, що в нього діабет і йому потрібен ін’єкція, його завезли до лікарні», — розповів він.

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».