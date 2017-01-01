  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Авдіївці відновлено навчання в усіх школах

    • Сьогодні, 10:28
    • Розсилка
    Авдіївські діти
    Авдіївські діти

    Більше 500 авдіївських дітей вже навчаються в школах

    В місті Авдіївка знову запрацювали усі школи і більше 500 дітей прийшли на уроки. Про це у коментарі УНН повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Усі школи в Авдіївці запрацювали в тому режимі, в якому вони працювали до цього. Більше 500 дітей вже навчаються на уроках. І лише в старій Авдіївці в школу відправилось 34-37 дітей», - розповів він.

    Читайте також

    Як повідомлялося, з Авдіївки з початку загострення ситуації евакуювали майже 300 осіб.

    Станом на ранок 6 лютого, електропостачання Авдіївки відновлено на 80%.

     

    Читайте також
    зона АТО Павло Жебрівський Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ