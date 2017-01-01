В Авдіївці відновлено навчання в усіх школах

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Авдіївські діти

Більше 500 авдіївських дітей вже навчаються в школах

В місті Авдіївка знову запрацювали усі школи і більше 500 дітей прийшли на уроки. Про це у коментарі УНН повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Усі школи в Авдіївці запрацювали в тому режимі, в якому вони працювали до цього. Більше 500 дітей вже навчаються на уроках. І лише в старій Авдіївці в школу відправилось 34-37 дітей», - розповів він.

Як повідомлялося, з Авдіївки з початку загострення ситуації евакуювали майже 300 осіб.

Станом на ранок 6 лютого, електропостачання Авдіївки відновлено на 80%.