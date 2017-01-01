Минулої доби в Авдіївці в результаті обстрілів пошкоджено 12 будинків

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Руйнування в Авдіївці

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт»

За минулу добу в Авдіївці, яка перебуває під обстрілами бойовиків з 29 січня, поліцейські задокументували нові руйнування - 12 будинків. Про це повідомляєпрес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Руйнування сталися за такими адресами:

- вул. Первомайська, 146;

- вул. Котляревського (Свердлова), 37;

- вул. Соборна (Леніна), 84

- вул. Чернишевського, 12, 12а, 18, 20, 22, 24а

- вул. Леваневського, 40

- пров. Лісний, 3

- вул. Донецька, 16 (пошкодження придомової території (паркана)

- вул. Колосова, 94а

За цими фактами відкрите кримінальне провадження за ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.