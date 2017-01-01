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    Минулої доби в Авдіївці в результаті обстрілів пошкоджено 12 будинків

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    Руйнування в Авдіївці
    Руйнування в Авдіївці

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт»

    За минулу добу в Авдіївці, яка перебуває під обстрілами бойовиків з 29 січня, поліцейські задокументували нові руйнування - 12 будинків. Про це повідомляєпрес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

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    Руйнування сталися за такими адресами:

    - вул. Первомайська, 146;

    - вул. Котляревського (Свердлова), 37;

    - вул. Соборна (Леніна), 84

    - вул. Чернишевського, 12, 12а, 18, 20, 22, 24а

    - вул. Леваневського, 40

    - пров. Лісний, 3

    - вул. Донецька, 16 (пошкодження придомової території (паркана)

    - вул. Колосова, 94а

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    Минулої доби в Авдіївці в результаті обстрілів пошкоджено 12 будинків
    Минулої доби в Авдіївці в результаті обстрілів пошкоджено 12 будинків
    Минулої доби в Авдіївці в результаті обстрілів пошкоджено 12 будинків
    Минулої доби в Авдіївці в результаті обстрілів пошкоджено 12 будинків

    За цими фактами відкрите кримінальне провадження за ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

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