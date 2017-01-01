Минулої доби в Авдіївці в результаті обстрілів пошкоджено 12 будинків
- Сьогодні, 11:08
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Руйнування в Авдіївці
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт»
За минулу добу в Авдіївці, яка перебуває під обстрілами бойовиків з 29 січня, поліцейські задокументували нові руйнування - 12 будинків. Про це повідомляєпрес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.
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Руйнування сталися за такими адресами:
- вул. Первомайська, 146;
- вул. Котляревського (Свердлова), 37;
- вул. Соборна (Леніна), 84
- вул. Чернишевського, 12, 12а, 18, 20, 22, 24а
- вул. Леваневського, 40
- пров. Лісний, 3
- вул. Донецька, 16 (пошкодження придомової території (паркана)
- вул. Колосова, 94а
За цими фактами відкрите кримінальне провадження за ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.