Загострення ситуації в Авдіївці пішло на спад - Жебрівський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авдіївка

Жебрівський сподівається, що сьогодні в місті запрацюють усі школи

Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що загострення ситуації в районі Авдіївки пішло на спад.

«Пік загострення бойової ситуації біля Авдіївки трохи пішов на спад. Сподіваюся, сьогодні вже запрацюють школи. Умови для відкриття є. Електроенергія відновлена, ще доробляють. Тепло є, до кінця сьогоднішнього дня вода буде в повному обсязі», - сказав він в ефірі «112 Україна».

За словами Жебрівського, вже сформовано 10 будівельних бригад, вони приступають до відновлювальних робіт у будинках.

Як повідомлялося, з Авдіївки з початку загострення ситуації евакуювали майже 300 осіб.

Електропостачання Авдіївки відновлено на 80%.