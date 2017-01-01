Авдіївка досі без світла

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Авдіївка в руїнах та без світла

Об’єкти соціально-побутової сфери забезпечуються електроенергією від 6 генераторів ДСНС

Станом на 7 годину 13 березня централізоване електропостачання міста Авдіївка відсутнє. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Теплопостачання міста здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. кв. м.

Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 6 генераторів ДСНС.

Нагадаємо, 11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

12 березня співробітниками Донбаської паливно-енергетичної компанії проведено обстеження високовольтної лінії електропередач та виявлено 4 пориви. Вирішується питання щодо відновлення електропостачання за умови безпеки працівників.

До аварійно відновлювальних робіт від ДСНС залучено 22 чол. та 7 од. техніки.