Жебрівський: вода в Авдіївці подається за графіком

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Вода в міських резервуарах є – голова Донецької військово-цивільної адміністрації

За словами голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського наразі в місті є запаси води. Про це він повідомив на своїй сторінці у «Фейсбуці».

«Об’єкти соціального призначення підключаємо до автономного електропостачання. Вода в міських резервуарах є, подаємо в мережі за графіком. У місті також є достатня кількість ємностей для питної води», - зазначив Жебрівський.

Сьогодні зранку повідомлялося, що внаслідок бойових дій, які відбулися напередодні на околицях Авдіївки і влучань снарядів на територію міста відбулося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Станом на 7 годину ранку 12 березня централізоване електропостачання відсутнє, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі.