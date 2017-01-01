В Авдіївці не ремонтували ЛЕП через відсутність гарантій безпеки

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Енергетики

Ремонтні роботи можуть розпочатися в понеділок

В Авдіївці в неділю не проводились відновлювальні роботи на пошкоджених ЛЕП через неотримання енергетиками гарантій безпеки. Повторну заявку в Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін буде подано в понеділок.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій на своїй сторінці у Twitter.

«За інформацією «Донецькобленерго», енергетикам вдалося здійснити лише візуальний огляд пошкоджень, що наявні з обох боків лінії зіткнення», - додають в міністерстві.

У відомстві повідомляють, що з метою отримання гарантій безпеки заявка в СЦКК для відновлення електропостачання в Авдіївці, на Донецькій фільтрувальній станції так коксохімі буде подана в понеділок зранку.

В неділю зранку повідомлялося, що внаслідок бойових дій, які відбулися напередодні на околицях Авдіївки і влучань снарядів на територію міста відбулося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Станом на ранок 12 березня централізоване електропостачання відсутнє, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі.