Авдіївка залишається без електроенергії, але з теплом

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Фото: twitter.com/poroshenko

Об’єкти соціально-побутової сфери планують підключити до 7 генераторів

Внаслідок бойових дій, які відбулися напередодні на околицях Авдіївки і влучань снарядів на територію міста відбулося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Станом на 7 годину ранку 12 березня централізоване електропостачання відсутнє, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі. Водопостачання міста тимчасово припинено. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення планується забезпечити електроенергією від 7 генераторів ДСНС. До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 30 осіб та 10 одиниць техніки.

Як повідомляв «Главком», в суботу після ворожих обстрілів без електроенергії залишилась Авдіївка, Життєвоважливі об'єкти міста підключено до альтернативного енергоживлення.

Також під загрозою постачання води у Маріуполь: бойовики обстрілюють насосну станцію

Згодом в ОБСЄ повідомили, що через обстріли призупинила роботу Донецька фільтрувальна станція