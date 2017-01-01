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    Через обстріли призупинила роботу Донецька фільтрувальна станція

    • Сьогодні, 03:54
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    Донецька фільтрувальна станція
    Донецька фільтрувальна станція

    В ОБСЄ заявляють, що вони «постійно повідомляла про цю загрозу»

    Донецька фільтрувальна станція в результаті обстрілів знову призупинила роботу.

    Про це повідомляє місія ОБСЄ на своїй сторінці у Facebook.

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    «СММ ОБСЄ постійно повідомляла про цю загрозу. Відволікання уваги від реальної ситуації шляхом хибних звинувачень у тому, що СММ відмовляється від сприяння на фільтрувальній станції, ніяк не допомагає людям, які безпосередньо постраждали від цього насильства. Єдиним рішенням є усунення першопричин проблеми – наявності важкого озброєння та близькості позицій», - заявили в місії

    В ОБСЄ обіцяють продовжити здійснювати моніторинг ситуації поблизу ДФС.

    Як повідомляв «Главком», в суботу після ворожих обстрілів без електроенергії залишилась Авдіївка, Життєвоважливі об'єкти міста підключено до альтернативного енергоживлення.

    Також під загрозою постачання води у Маріуполь: бойовики обстрілюють насосну станцію 

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