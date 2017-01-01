Авдіївка знову без світла - бойовики перебили електродроти

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Авдіївка

Авдіївський коксохімзавод також знеструмлений

Через обстріли бойовиків Авдіївка Донецької області знову залишилася без електропостачання.

Про це в Фейсбуці повідомив губернатор Павло Жебрівський.

«Без електроенергії місто, коксохім, ДФС. За виробленим алгоритмом підключаємо життєвоважливі об'єкти міста до альтернативного енергоживлення», - написав він.

Жебрівський додав, що вже направлена заявка в СЦКК на відновлювальні роботи на лінії електропередачі.

Увечері 5 березня внаслідок обстрілу бойовиків Авдіївку вчергове було знеструмлено. Також без електропостачання залишалася Донецька фільтрувальна станція.