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rbc.ua Обстріл Авдіївки

Постраждалих серед мирних жителів немає. Обстріл стався близько 11:30

Про це на своїй сторінці у Facebook написала речник поліції Донецької області Наталія Шиман.

«Бойовики з «Градів» обстріляли Авдіївку. Обстріл стався близько 11:30. За попередніми даними, пошкоджено 18 будинків, розташованих у старій частині міста. Постраждалих серед мирних жителів немає», - написала Шиман.

Також, за її словами, в постраждалому районі зараз працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з'ясовують, яка допомога потрібна людям.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу в зоні АТО вісім українських військових отримали поранення, загиблих немає. На луганському напрямку зафіксовано 9 обстрілів, на донецькому - 31, на маріупольському - 41.

Нагадаємо, протягом минулої доби, незаконними збройними формуваннями ОРДЛО були застосовані 6 танкових снарядів калібру 125мм, 77 мін калібру 120мм, 93 міни калібру 82мм та інші

Українська сторона СЦКК констатує, що надалі зростає інтенсивність застосування противником по позиціям Збройних Сил України забороненого озброєння, яке згідно Мінських домовленостей мало бути відведене.

Про це раніше повідомив штаб АТО.

Протягом минулої доби, незаконними збройними формуваннями ОРДЛО були застосовані 6 танкових снарядів калібру 125мм, 77 мін калібру 120мм, 93 міни калібру 82мм, БМП, АГС, РПГ, великий крупнокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

Обстріли противник здійснював по позиціям Збройних Сил України, а також по ділянках місцевості поблизу населених пунктів Мар’їнка, Авдіївка, Троїцьке, Широкине, Опитне, Красногорiвка та Зеніт.



Найбільша кількість використання противником забороненого озброєння зафіксована поблизу населених пунктів Водяне та Зайцеве, де НЗФ ОРДО застосували артилерію калібром 122 міліметри – 28 пострілів, міномети калібру 82мм – 42 міни та усі види стрілецької зброї.



Під час мінометного обстрілу населеного пункту Зайцеве загинули двоє місцевих мешканців.



Сьогодні, починаючи з 06.00 російсько-окупаційні війська знову здійснили обстріли позицій Збройних Сил України, що поблизу населених пунктів Троїцьке та Гнутове, з використанням мінометів калібру 120мм та 82мм.



