Бойовики обстріляли опорний пункт біля Авдіївки: загинув боєць ЗСУ

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Каска військовослужбовців

Ситуація в зоні АТО залишається напруженою

Внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту сил АТО під Авдіївкою загинув один український військовий. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

«Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Російсько-окупаційні війська ведуть обстріл позицій українських військ по всій лінії розмежування. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних сил України», - повідомили у штабі.

Військові зазначають, що протягом дня на даному напрямку противник застосовував гранатомети та крупнокаліберні кулемети, протитанкові керовані ракети та міномети калібру 82мм.

Також о 17.06 – 17.45 біля Водяного противник вперше застосував 122 міліметрову легку переносну реактивну систему «Партизан» – 2 постріли та 8 мін калібру 82 мм.

Як повідомляв «Главком», сьогодні з початку доби до 18:00 бойовики 49 разів обстріляли позиції сил АТО.