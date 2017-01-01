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    Авіація Асада завдала чергового удару, є загиблі в Ідлібі й Хомсі

    • Сьогодні, 12:30
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    Наслідки авіаудару в Сирії
    Фото: АА
    Наслідки авіаудару в Сирії

    В результаті дій авіації режиму Башара Асада загинули 9 людей, поранені 27

    Авіація режиму Башара Асада завдала ударів по районах, підконтрольних опозиції в Ідлібі і Хомсі.

    Як повідомляє агентство Anadolu, загинули 9 мирних жителів, ще 27 поранені.

    Представник сил цивільної оборони Ідліб Ях'я Джевад зазначив, що авіаудар припав на північний район провінції.

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    «Вбиті 8 мирних жителів, поранено 15 осіб. Зруйновані два будинки. Рятувальники за допомогою техніки намагаються витягти з під завалів тіла загиблих », - зазначив Джевад.

    Тим часом представник медіа-центру в Хомсі Халіл Адель повідомив про бомбардування району Веар. Загинула 1 людина, 12 поранені.

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